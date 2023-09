Allenarsi al parco a Scandiano con i campioni: la palestra a cielo aperto di Sport e Salute

Un’area attrezzata per lo sport all’aperto a Pratissolo. Il Comune di Scandiano apre ‘Sport nei Parchi’ ed entra nella palestra a cielo aperto di Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita). Il progetto, ideato da Sport e Salute, è promosso assieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e al Comune di Scandiano, sarà presentato sabato dalle 11 nell’area attrezzata del parco di Pratissolo, accessibile da via Rachel Corrie, via Yitzhak Rabin o via Caduti di Nassiriya. Scandiano è risultato assegnatario del contributo relativo al progetto ‘Sport nei Parchi’ che ha anche cofinanziato per la promozione del wellness che prende vita nei giardini pubblici, nei parchi e nelle aree urbane. L’area attrezzata digitalizzata (in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese) trova sede al parco di Pratissolo e sarà un regalo per la cittadinanza affinché tutti possano praticare attività fisica, da soli o in gruppo, con i tutorial dalle ‘legend’ di Sport e Salute Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk, l’ex ginnasta della nazionale italiana. Basterà scaricare dai qr code, applicati su ogni singolo attrezzo, con un semplice smartphone i tutorial di allenamento e fare attività fisica in compagnia nel verde, rigenerando corpo e mente. Il Comune ha dato in adozione l’area al circolo ‘Il Campetto’ che la prenderà in cura mettendola anche a disposizione delle altre associazioni del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’open use. Sabato alle 11 alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco Matteo Nasciuti, l’assessore allo sport Nearco Corti con la partecipazione dell’atleta Francesca Busani, campionessa mondiale di pole dance over 40 come testimonial sportivo del luogo, Anci e Sport e Salute.

m. b.