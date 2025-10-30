Allerta appalti post-alluvione: "Attenersi al protocollo siglato"

Lo stato dell’arte del protocollo siglato a Reggio per evitare le infiltrazioni mafiose negli appalti del post alluvione è stato al centro di un incontro convocato ieri in Prefettura.

Col prefetto Maria Rita Cocciufa hanno partecipato il generale Fabrizio Mari, già membro della struttura commissariale di Francesco Figliuolo e Giuseppe Simonelli, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, i rappresentanti delle Forze di Polizia e della Regione Emilia-Romagna, le rappresentanze delle parti sociali ed alcuni Comuni della Provincia ed enti pubblici come Agenzia della Protezione Civile, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Iren e Ireti, in quanto soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione non ancora iniziati o in corso di esecuzione.

Il protocollo, in vigore dal 2023, prevede in particolare verifiche antimafia più stringenti, estese anche agli appalti “sottosoglia” e l’introduzione di specifiche clausole contrattuali e modalità operative, da porre in essere nelle varie fasi di realizzazione degli appalti pubblici, fin dalla fase di progettazione. Tutti aspetti approfonditi nella riunione a Palazzo Allende, a cui seguiranno altri incontri “operativi” con tecnici e addetti ai lavori.

Durante l’incontro, i rappresentanti dell’Ufficio del Commissario per la ricostruzione hanno raccomandato ai presenti di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del protocollo, nell’intento precipuo di valorizzare l’iniziativa pattizia per ottenere conseguenzialmente la massima tutela dai tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale del territorio reggiano, ottenendo peraltro ampie rassicurazioni dai presenti.

"Il protocollo – si legge nella nota diramata dalla Prefettura – prevede inoltre l’introduzione di specifiche clausole contrattuali e di modalità operative, da porre in essere nelle varie fasi di realizzazione degli appalti pubblici, fin dalla fase di progettazione, che sono state esplicitate ed approfondite nella riunione odierna, alla quale, preso atto della disponibilità della struttura commissariale, del presidente della Provincia e di diversi soggetti attuatori, seguiranno riunioni operative rivolte agli uffici tecnici ed alle figure contrattualmente preposte per le opere inerenti la tematica della ricostruzione degli eventi post alluvionali".