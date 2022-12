Allerta fuochi d’artificio illegali "Attenzione alla ‘bomba Kvara’"

In principio fu la “bomba di Maradona”. Il botto primordiale, negli anni attualizzato per questioni di puro marketing. E così seguirono la bomba di Careca, quella di Zola, la “bomba Cavani” e la “bomba Higuain”. Ora a Reggio i carabinieri lanciano l’allarme “bomba Kvara”.

Si tratta – fa sapere una nota del comando provinciale dell’Arma – di 500 grammi di miscuglio esplosivo illegale. Mezzo chilo di botto fuorilegge, pronto ad esplodere alla mezzanotte del nuovo anno. Evidentemente a Reggio il brand Napoli va fortissimo. Scrivono, i carabinieri di Reggio, che "nonostante le varie ordinanze di divieto per l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio c’è chi scommette su questo nuovo prodotto, il terribile botto che prende spunto dal nuovo idolo della tifoseria azzurra, Khvicha Kvaratskhelia".

Altre bombe nel corso degli anni erano state anche dedicate a personaggi della politica o a eventi che avevano caratterizzato l’anno (come la “bomba Bin Laden”, divenuta nota dopo gli attentati alle Torri Gemelle del 2001 e la bomba “Covid” ispirata alla pandemia). Passata l’emergenza sanitaria si torna ai cari vecchi riferimenti pirotecnici del passato: i calciatori del Napoli.

I carabinieri stanno promuovendo una campagna d’informazione rivolta in particolare ai più giovani dal titolo "Usa la testa non rovinarti la festa". Anche quest’anno, assicura l’Arma, il campionario dei fuochi d’artificio è assortito, ma anche estremamente pericoloso. "La battaglia – precisano dal comando provinciale di Reggio – potrà essere vinta se si riuscirà a far comprendere, soprattutto ai giovani, che il problema è essenzialmente culturale. In questi casi, quasi sempre gli incidenti sono dovuti a disattenzione e non a fatalità". Infine, i carabineiri ricordano come sia assolutamente vietato vendere ed acquistare prodotti clandestini. Costituisce reato, che punisce sia il commerciante sia l’acquirente.

Nei casi dubbi, si consiglia prima di acquistare il prodotto di rivolgersi ai carabinieri telefonando al 112. Inoltre è stato diffuso un vero e proprio decalogo. La prima regola recita così: "Non esistono fuochi di artificio sicuri, anche se ne è permessa la vendita; perfino le stelline, che i

bambini usano con disinvoltura, bruciano a 300°C e perciò sono potenzialmente in grado di provocare e fare incendiare i vestiti". Fino a veri e propri consigli pratici come "al momento dell’accensione, mai avvicinare viso e occhi alla miccia" oppure "accendere i fuochi lontano da case, automobili e dalla scatola degli altri fuochi per limitare il rischio di incendio e incidenti".