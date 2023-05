Allerta gialla in collina Piogge in diminuzione, pericolo smottamenti Sono 14 le frane censite

Verde in pianura, giallo a sud dalla via Emilia. La mappa delle allerte diramata ieri dalla Regione lascia sperare che il peggio – sul fronte precipitazioni – sia alle spalle. Ma il terreno è zuppo d’acqua e in collina e montagna il pericolo si chiama frane.

Ieri Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, ha fatto il punto provincia per provincia. Nella nostra sono censiti 14 smottamenti importanti nei Comuni di Canossa, Baiso, Carpineti, Toano, Villa Minozzo e Ventasso.

Ieri mattina i carabinieri di Casini sono intervenuti per una frana che ha interrotto la strada comunale che conduce alla frazione di Casaleo, dove vivono circa una ventina di persone. Gli operai comunali hanno battuto una carraia secondaria utilizzata durante le rimozione dei detriti. A Carpineti è stata chiusa temporaneamente via Fola per il dissesto causato dalle piogge. Domani a Rubiera chiuderà al traffico, dopo 144 anni, il ponte di Montecatini, sul Tresinaro. "Partono i lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, grazie ad un finanziamento da circa un milione di euro del Pnrr", annuncia il sindaco Emanuele Cavallaro.

E il tempo? Le previsioni dicono che le piogge più insistenti colpiranno il Piemonte (e quindi interesseranno il bacino del Po nei primi giorni della settimana). Da noi il tempo resterà variabile, con temperature in aumento.