Allerta meteo arancione per Secchia e Panaro

Oggi allerta rossa in tutta l’Emilia-Romagna per i fiumi e il rischio idrogeologico. Per quanto riguarda l’allerta rossa per frane, sull’Appennino centrale e orientale saranno possibili diffusi fenomeni di ruscellamento, accompagnati da innalzamenti dei livelli idrometrici dei rii e torrenti minori. A questo saranno associati fenomeni di erosione delle sponde, sedimentazione e trasporto di terra, pietre e materiale solido. Inoltre, le frane superficiali potranno interferire con la viabilità stradale. Sono anche possibili puntuali riattivazioni di frane per scivolamenti estesi e profondi del terreno.

Secondo il documento emesso dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali Arpae (Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia), è codice colore arancione nelle aree montane e vallive dei bacini di Secchia e Panaro (province di Modena, Reggio Emilia e Parma). L’Emilia-Romagna tra l’altro da ieri ha aperto il Cor, Centro operativo regionale di presidio 24 ore su 24, in vista dell’allerta meteo rossa diramata per oggi. In particolare, ha sottolineato la Regione già ieri, l’allerta riguarda le piene dei fiumi, dei corsi minori e il rischio di frane.