Allerta meteo, forti raffiche di vento: a Reggio Emilia scoperchiata la sede della Croce Rossa

Allerta maltempo, danni per le raffiche di vento a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 27 febbraio 2023 – Maltempo con pioggia in pianura e neve in montagna, ma anche con forti raffiche di vento che hanno colpito per ore la provincia tra la tarda nottata e le prime ore del mattino. Una trentina gli interventi dei Vigili del fuoco, impegnati dalle 7 di ieri, soprattutto per rami di alberi e pali, caduti a volte anche sulla sede stradale. Allerta meteo in Emilia Romagna Il danno più rilevante ha colpito la sede della Croce Rossa in via del Chionso a Reggio . Poco dopo le 6 il vento ha gravemente danneggiato circa 15 mq del tetto, scoperchiandolo e richiedendo la realizzazione di una copertura provvisoria con dei teloni di plastica. Sono cadute alcune coperture del lucernario e la pioggia è entrata in una sala, adibita alla formazione. Oggi una ditta dovrebbe riparare il danno. Nel frattempo i vigili del fuoco sono stati impegnati in via Adua, dove un grosso platano è caduto e la rimozione ha richiesto diverse ore di lavoro. Numerosi gli interventi nella zona di Bagnolo . Piante abbattute sulla circonvallazione interna, in via Europa, oltre che in altre zone alla prima periferia del paese. Interventi necessari per liberare strade, oltre...