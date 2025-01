Allerta meteo per fiumi e vento in Emilia

Incombe l’ennesima minaccia del maltempo per possibile piene dei fiumi e per il vento in Emilia-Romagna. L’allarme è scattato dal mezzogiorno di ieri e si protrarrà fino alla mezzanotte di domani. L’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Rimini.

Ieri, la criticità idraulica è riferita solo alla piena del fiume Enza generata dalle piogge verificatesi nelle prime ore della giornata. Ma fortunatamente non ci sono state emergenze da fronteggiare anche grazie al miglioramento delle condizioni meteo. Discorso diverso per i venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica, che hanno soffiato ieri, ma senza provocare particolari danni degni di nota.

Per la giornata di oggi resta un’allerta preventiva, ma i fenomeni temporaleschi sono in via di attenuazione. Attenzione alta invece per le gelate soprattutto ad alta quota in montagna dove in questi due giorni si sono verificati abbassamenti di temperatura.