Allerta truffatori a Montecchio: tre tentativi di raggiro ai danni di anziani

Allerta truffatori nel capoluogo della Val d’Enza. Giovedì e venerdì individui senza scrupoli hanno tentato di raggirare alcuni anziani residenti sul territorio, senza per fortuna riuscirci. In ben due casi i malviventi hanno preso di mira delle donne. Hanno telefonato a casa della vittima prescelta presentandosi come carabinieri, affermando che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente, che era stata posta in stato di arresto e che le occorreva in tempi rapidi un avvocato; un legale che sarebbe arrivato a breve al domicilio dell’anziana e che andava ovviamente pagato subito… In una terza circostanza hanno provato a entrare in un’abitazione con la scusa di controllare le tubature del gas.

"Si avvisano le persone anziane di stare attente e di affidarsi per le dovute verifiche a conoscenti di fiducia - scrive il Comune -. Si consiglia anche di non aprire a sconosciuti e di contattaresubito in caso di dubbi le forze dell’ordine. I truffatori potrebbero essere ancora in zona".

f.c.