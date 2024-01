Allerte e notizie, il Comune apre un canale WhatsApp

Allerte improvvise e annunci di cantieri stradali, notizie sul paese e sui servizi comunali, l’agenda degli eventi in programma… Per comunicare in modo immediato e diretto il Comune di Bibbiano ha creato un proprio canale WhatsApp. Gli aggiornamenti potranno essere letti su smartphone, pc o tablet. Gli iscritti possono partecipare solo in modo passivo, visualizzando i messaggi ma non possono rispondere o condividerli. Si possono solo dare reazioni che, seppur visibili agli altri utenti, resteranno anonime; non è necessario dunque condividere il proprio numero di telefono e nessun utente può vedere i contatti altrui. "Il canale va ad aggiungersi alle altre modalità di comunicazione che già utilizziamo (il profilo Facebook ufficiale e il sito istituzionale), implementando in modo significativo il sistema di informazione multicanale del Comune. Inoltre - spiega l’assessore Matteo Curti - costituisce uno strumento aggiuntivo per restare aggiornati sulle principali notizie che interessano la collettività". Iscriversi è semplice: o tramite un link e/o un Qr code, la cui scansione rimanderà direttamente al canale.

f.c.