ReggioEmilia
CronacaAll’Esagono il tango argentino di Iller Bedogni
1 ott 2025
STELLA BONFRISCO
Cronaca
All’Esagono il tango argentino di Iller Bedogni

S’intitola "Tango (Buenos Aires)" la personale del fotografo Iller Bedogni, allestita all’Esagono Caffè – in via Emilia San Pietro 1n – e visitabile da oggi fino al 31 dicembre (dalle 7 alle 19,30).

Iller Bedogni è nato a Cadelbosco di Sopra e si occupa di fotografa dal 1967, quando un suo amico, di ritorno da un viaggio in Russia, gli regala una fotocamera Lubitel. La costante presenza in Sud America e in Spagna, l’incontro nel 1997 a Buenos Aires con Horacio Ferrer e Hector Negro (scrittori, poeti e membri della Accademia del Tango), Paco Lira a Siviglia nel 1999, hanno alimentato il suo stile fotografico che, in tutte le opere, viene caratterizzato dallo studio e dalla conoscenza dell’argomento trattato, dal rigore della composizione, realizzata con poetica attenzione e sincerità espressiva. Dal 2006 vive e lavora a Barcellona.

"Dal 1997, e per più di 10 anni, ho fotografato gli ultimi interpreti del Tango argentino – racconta Bedogni – costruendo una narrazione su tutti gli aspetti di questa meravigliosa cultura: dai luoghi dove si esibivano gli ultimi maestri della tradizione fino ai locali che ospitavano i cantanti nelle notti di Buenos Aires. La mostra contiene, per ragioni di spazio, soltanto 13 fotografie, ma il lavoro completo è composto da oltre 45 fotografie".

