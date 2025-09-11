"All’estero conoscevano già il destino di Saman"

"L’assunto della premeditazione da parte del clan familiare è l’unico in grado di spiegare ragionevolmente le comunicazioni all’interno dello stesso clan, anche con componenti geograficamente distanti, che si sono tenute nei momenti immediatamente successivi all’evento". In altre parole, anche alcuni parenti di Saman Abbas residenti all’estero avrebbero saputo del piano di morte. Lo sostiene la Corte d’Assise d’Appello, presieduta dal giudice Domenico Pasquale Stigliano, nelle motivazioni della sentenza sull’omicidio e la soppressione di cadavere della 18enne pakistana, uccisa a Novellara poco dopo la mezzanotte del primo maggio 2021 e sepolta in una buca.

I genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen sono stati condannati di nuovo all’ergastolo, così come i cugini Noman Ul Haq e Ikram Ijaz che a Reggio erano stati invece assolti; allo zio Danish Hasnain la pena è stata elevata da 14 a 22 anni. A differenza del primo verdetto, questa volta sono state riconosciute anche le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili e abietti. A riprova che la futura morte di Saman fosse un fatto noto anche all’estero pure prima che si consumasse, la Corte di Bologna richiama il messaggio che Shamza Batool, residente allora a Manchester, sorella di Shabbar Abbas e Danish Hasnain, inviò dall’Inghilterra ad Alì Haider, fratello di Saman, alle 23.06 del primo maggio.

Lei gli dice tra le altre cose: "Anche nella tua mente dev’essere che è andata via come ha fatto in passato". La donna fu pure cercata dalla polizia inglese, ma mai trovata. Secondo la Corte di Bologna, "dagli atti, ad esempio i tabulati, non ci sono riscontri del fatto che la zia possa essere stata avvisata della morte di Saman dopo l’omicidio". E quella frase, definita "cruciale", riscontra "consapevolezza sulla sorte di Saman" e, nel resto del messaggio, "chiara determinazione a coprire gli autori del fatto, istruendo il nipote sulla versione da dare agli investigatori facendo riferimento ai pregressi allontanamenti della ragazza". Si cita anche un’altra conversazione tra la zia Batool e il nipote Haider del 28 maggio 2021: "Lei evidenzia piena padronanza della situazione e mai pone domande logiche ed inevitabili, come richieste di chiarimenti su cosa stiano cercando gli investigatori o su cosa sia accaduto in Italia". Non solo: "Continua a manifestare chiara consapevolezza dell’accaduto, dell’esigenza di eludere le indagini e diviene un punto di riferimento per il nipote compulsato dagli investigatori". Considerata rilevante anche la chat tra le 17 e le 20 del del primo maggio tra Danish Hasnain e la moglie connazionale, che si trova in Pakistan. Lui dice che "loro stanno andando in Pakistan per sempre", che "è stato fatto un lavoro solido", tradotto in "lavoro fatto bene", e si parla di eliminazione di messaggi.

Lei gli dice: "Tu dirai che lei è andata in Pakistan?" e lui risponde di sì. Per il giudice "di grande significato" appare che la donna dimostri di avere "chiara contezza del contenuto altrimenti piuttosto criptico" della conversazione. Pure lei "non pone alcuna domanda per una persona ignara e sorpresa, ma manifesta grande paura per sé e per il marito". Poiché "lei non ricevette comunicazioni dall’Italia nelle ore precedenti sulla sorte di Saman", la sua consapevolezza "deriva necessariamente dall’esistenza di una decisione presa dal clan familiare in un momento chiaramente antecedente l’uccisione". I giudici, sulla base dell’ubicazione delle tracce genetiche di Saman ritrovate sulla schiena del giubbotto di Danish, - dove è stato trovato anche il Dna di Ijaz - dà anche una possibile ricostruzione della sua morte: quella localizzazione "è compatibile con una posizione di Hasnain in cui lui circonda, bloccando le braccia, il tronco della vittima, il cui capo rimane alle spalle dello stesso Hasnain, in zona posteriore; così che il collo si offre a un ulteriore soggetto terzo, anch’egli alle spalle di Hasnain, che può eseguire l’uccisione mediante strangolamento senza incontrare alcuna resistenza". L’assenza di resistenza "costituisce ragionevole proiezione dell’ulteriore intervento di altri due soggetti oltre ad Hasnain: il primo bloccò le gambe della vittima, così da ridurne la possibilità di divincolarsi, in un contesto cruento nel quale, ragionevolmente, avvenne il distacco dalla vittima di calze e scarpe; il secondo la strangolò". La felpa di Danish appare sporca di terra nella parte bassa. Secondo la Corte, lo zio "si calò nella fossa rimanendo dentro fino a poco oltre la cintola, e a contatto con la terra impiegata per definire gli sgrotti e poi ricoprire la fossa".

Alessandra Codeluppi