Allestimento e viaggio nelle emozioni. Domenica l’esordio per ‘Le atomiche’

Si inaugura domenica 6 aprile alle 17, alla Casa – museo Antonio Ligabue di Gualtieri, la mostra ‘Le atomiche’ di Bruno Rovesti, con progettazione e allestimento a cura di Claudia Fragni e Gilda Sassi. Un universo agreste copioso di esempi e assai florido, quello di Rovesti, che si è arricchito durante la sua vita della serie atomica, in cui case, alberi, tronchi e persone esplodono, si macerano, si disintegrano, fino ad annichilirsi. Nel corso della presentazione ne parleranno Palmina Cavalli, della famiglia Rovesti, e i critici d’arte Marco Cagnolati, Sergio Zanichelli e Angelo Leidi.

Scriveva Nevio Iori negli ‘Scritti sull’arte naive’, scelti e ordinati da Corrado Rabotti nel 1993: "Nella Bassa reggiana, a Gualtieri, paese già rimasto quasi completamente sommerso dalla piena del Po, a Codisotto, in una squallida dimora presa in affitto, vive il Contadino Celebre (c’è chi ha aggiunto ‘assai’) Bruno Rovesti. Un tipo buono, semplice, ma con certe idee tutte originali, come quella piuttosto buffa di aspirare di avere un giorno un’automobile potente… che sorpassi a volo d’elicottero le altre automobili...". Rovesti dipingeva ora la città di ogni giorno, ora mondi lontani, meravigliosi e ambiziosi. "Si diverte lui e lo spettatore. È poetico", diceva Leonado Borgese sul Corriere della Sera. Fino al 1 Maggio, promossa insieme al circolo Aics Il Borgo. Info 333 6546098.

l. m. f.