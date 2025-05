All’Eurovision. Corsi sul palco con le Wandrè

Anche l’arte del liutaio visionario cavriaghese Wandrè, al secolo Antonio Pioli, salirà domani sul palco alla semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, a Basilea. Il cantautore Lucio Corsi nelle prove si è esibito con la sottilissima Rock Oval che già, con le sue linee futuristiche e la sgargiante cromaticità psichedelica, aveva colpito gli spettatori di Sanremo. Una seconda Wandrè d’un rosso sgargiante la imbraccerà Tommaso Ottomano, il poliedrico polistrumentista che accompagna Lucio da tempo. Le foto del duo intento a provare lo show sono circolate nelle scorse ore su Internet e nei social; a riconoscere anche la seconda sei corde elettrica sono stati sia i fans e gli amici del liutaio che animano il sito Wandré Guitars e promuovono nel mondo l’arte surreale dell’ecclettico cavriaghese, artista geniale.

Il regolamento dell’Eurovision renderà però l’esibizione mutila: è infatti vietato - assurdo per un concorso musicale - suonare strumenti dal vivo e la "voce" delle due Wandrè sarà così registrata. La Oval è una delle chitarre che Pioli (1926-2004) produsse tra il 1957 e il 1968 nella sua officina circolare in via Repubblica a Cavriago, che in diversi - tra cui l’ex assessore Roberto Bertani - hanno inutilmente tentato di trasformare in museo.

Allora l’ex partigiano garibaldino era tra i più importanti costruttori italiani di strumenti musicali a corda per la scena rock. In realtà la Oval non è di proprietà di Corsi ma gli è stata data in prestito dal collettivo "Partigiani di Wandrè", che censiscono, restaurano strumenti e hanno creato un enorme archivio, che si è tradotto anche in spettacoli, mostre, un libro e convegni sul leggendario liutaio.

Alcuni, come il verniciatore Gianfranco Borghi, lavorarono nel laboratorio. Tra loro anche il dottor Marco Ballestri, curatore biografico di Pioli: fu lui, ad un concerto dedicato a Ivan Graziani, ad avvicinare Corsi e a mostrargli le chitarre. Il cantautore le ritenne perfette anche dal punto di vista estetico rispetto al look glam e bizzarro con cui si esibisce. La Oval era ispirata alla fantascienza anni ’50, quasi un Ufo per le sue linee aliene. Le Wandrè prestate sono andate anche a Peter Holmstrom, chitarrista dei Dandy Warhols, band di alternative rock statunitense. Così come hanno fatto innamorare Adriano Celentano, Francesco Guccini, Frank Zappa, Bob Dylan ed Ace Frehley dei Kiss. Johnny Depp, un fan delle Wandrè, ha regalato un modello "Brigitte Bardot" blu a Joe Perry degli Aerosmith.