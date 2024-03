Allevamento abusivo di cani scoperto nella Bassa Reggiana: multa da 5mila euro

Reggiolo (Reggio Emilia), 8 marzo 2024 - Un uomo residente nella Bassa Reggiana è stato denunciato dai carabinieri del nucleo forestale, con l’aggiunta di una sanzione da cinquemila euro, per aver avviato un allevamento abusivo di cani nella sua abitazione e nel cortile adiacente. Per lui anche una multa da 5mila euro.

I militari della caserma forestale di Gualtieri, insieme alla polizia locale e al servizio veterinario sono intervenuti in zona Reggiolo dopo diverse segnalazioni, riscontrando la presenza di 22 cani meticci, simil Amstaff e American Bully, tra cui 5 femmine adulte, e 12 cuccioli nati tra il 2022 e nel 2023, oltre a quattro maschi adulti. E’ stata constatata una struttura di contenimento dei cani costruite senza alcuna autorizzazione edilizia.

L’attività di allevamento in questione è risultata essere infatti stata praticata, negli anni, per evidenti fini commerciali: lo attestano i dati acquisiti in anagrafe canina dai militari del Nucleo relativi a iscrizione e cessione di numerosi cuccioli negli anni, con vendite confermate anche da molteplici acquirenti rintracciati dai militari in tutta Italia.

Inoltre, la gestione di rifiuti organici e non era priva di tracciabilità. L’attività è risultata essere praticata a fini commerciali, con vendite confermate anche da acquirenti rintracciati dai carabinieri in varie parti d’Italia. Ma l’attività di allevamento era svolta senza le necessarie autorizzazioni. Non sono state riscontrate infrazioni dal punto di vista del benessere degli animali, con assenza di casi di maltrattamento.