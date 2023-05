Allevamento Biopig a Cadelbosco, accordo sul numero di suini

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 5 maggio 2023 - Accordo raggiunto tra azienda, Comune di Cadelbosco, Regione, Azienda sanitaria locale e Arpae sull’attività dell’allevamento suinicolo Biopig di Cadelbosco Sotto. L’intesa prevede un numero limitato di nuovi capi a fronte di un monitoraggio preventivo dei livelli di inquinamento. Tramonta definitivamente, dopo l'opposizione del Comune e in linea con le richieste del comitato Aria Pulita, l'aumento fino a 12 mila suini della capacità aziendale di Biopig. L'azienda, ex Fontanelle, si impegna ad aumentare di 1.650 capi la attuale produzione (ferma a 3.899 capi) solo all'attivazione dell'impianto di trattamento reflui con produzione di biogas ad energia. Non solo: le emissioni di inquinanti e quelle odorigene saranno rilevate una volta nei tre mesi prima dell'attivazione dell'impianto, e successivamente tre volte nel primo anno di funzionamento dello stesso; un ulteriore incremento fino a 7.200 capi sarà possibile solo dopo sei mesi dal primo incremento, nei quali saranno valutate le emissioni. Qualora i valori dovessero essere fuori dai parametri previsti, si tornerebbe al tavolo regionale con i firmatari dell'accordo, con la possibilità per il sindaco di sospendere l'autorizzazione.