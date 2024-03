Allevamento cani abusivo. Denunciato il responsabile

L’attività di allevamento cani era svolta da tempo, ma senza le autorizzazioni. Dopo una serie di segnalazioni, i carabinieri del nucleo forestale di Gualtieri hanno effettuato un sopralluogo in un centro abitato della Bassa, insieme agli agenti in forza a Reggiolo alla polizia locale della Bassa Reggiana e al personale del servizio veterinario dell’Azienda Usl. E l’accertamento ha portato alla denuncia per allevamento abusivo, oltre a una sanzione di cinquemila euro. E’ stata riscontrata la presenza di un allevamento commerciale di cani, ricavato tra l’abitazione e l’adiacente cortile, con strutture di contenimento dei cani costruite senza alcuna autorizzazione edilizia.

Riscontrate pure violazioni sulla gestione dei rifiuti organici e non dell’allevamento, risultata priva di ogni tipo di tracciabilità. Le indagini hanno confermato l’attività di allevamento cani a scopo commerciale, con raccolta di testimonianze di acquirenti da diverse regioni d’Italia. Nell’allevamento sono stati trovati 22 cani meticci, simil Amstaff e American Bully, tra cui cinque fattrici (femmine adulte), e dodici cuccioli nati tra il 2022 e nel 2023, oltre a quattro maschi adulti.

Il controllo ha preso in considerazione diversi aspetti, rilevando illeciti di natura penale, oltre che amministrativi, tra cui presunte carenti condizioni igienico sanitarie negli spazi in cui si trovavano gli animali. Nulla è stato invece contestato in merito al benessere degli animali allevati: le buone condizioni di salute dei cani hanno consentito di escludere ipotesi di maltrattamento.

