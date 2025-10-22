Allevamento di vitelli irregolare e carcasse smaltite male: maxi multa a un’azienda

Allevatori di bovini dell’Appennino reggiano sanzionati pesantemente per irregolarità da parte dei Carabinieri Nas di Parma. L’ispezione dei militari, che ha interessato due aziende agricole dell’Alta Val Secchia, si è conclusa con due multe e il sequestro di un vitello in allevamento definito irregolare. La sanzione con una maxi multa dei Nas è toccata ad un allevatore bovino nell’Appennino reggiano: 10mila euro per aver effettuato lo smaltimento scorretto della carcassa di un vitello. Inoltre é stato riscontrato dagli stessi carabinieri un vitello in allevamento irregolare, secondo la normativa vigente, e pertanto sequestrato dai Nas di Parma per violazione della normativa.

Nel corso di un’ispezione, i Carabinieri del Nas di Parma precisano di aver sequestrato un vitello di età superiore alle otto settimane detenuto in stabulazione individuale in un allevamento dell’Alta Val Secchia, Appennino reggiano, questo in violazione della normativa che impone la detenzione in box collettivi oltre tale età. Anche in questo caso il legale responsabile dell’allevamento è stato sanzionato con una multa di 3.100 euro. In un secondo allevamento della stessa zona, i controlli congiunti dei Nas con i veterinari dell’Ausl di Reggio, hanno rilevato irregolarità nello smaltimento di una carcassa di vitello deceduto e questo ha comportato una sanzione di 10mila euro al titolare della stessa azienda.

Queste ispezioni dei carabinieri del Nas di Parma rientrano negli interventi di un programma più ampio, volto a garantire il rispetto delle norme sull’igiene, la sicurezza alimentare e il benessere degli animale, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica per una filiera agroalimentare trasparente.

Settimo Baisi