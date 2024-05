Allevamento intensivo, i timori dei cittadini per il progetto in periferia

Non mancano timori, sollevati da alcuni cittadini, sul progetto di un allevamento intensivo avicolo previsto alla periferia di Fabbrico. Un argomento entrato pure nella campagna elettorale a Fabbrico e della vicina Rolo. A una raccolta di firme per avere chiarimenti in merito, il Comune fabbricese ha fornito alcune risposte: "Ad oggi – dicono dal municipio – è ancora in fase istruttoria la procedura amministrativa dell’Autorizzazione unica ambientale, coordinata dallo Sportello unico attività produttive, per la quale si attende il parere di Arpae per concludere la procedura. Solo dopo aver ricevuto anche il parere favorevole di Arpae, potremo organizzare un incontro pubblico per illustrare il progetto, con la presenza delle autorità competenti in materia, che saranno in grado di approfondire gli aspetti specifici della procedura. In caso di parere contrario la pratica sarà rigettata e l’intervento oggetto del Pra non sarà realizzato". La descrizione dell’intervento, nell’ambito della richiesta di realizzare il progetto, è consultabile sul sito internet del Comune, pubblicato ormai dall’agosto dello scorso anno.