All’ex centro giovani sarà realizzata la nuova sede Cai

Una nuova sede per la sezione Cai di Scandiano è stata individuata, dopo un lungo percorso assieme al Comune. Alla firma del contratto, oltre all’assessore allo sport e ai circoli Nearco Corti, erano presenti il presidente provinciale Stefano Ovi, il reggente della sottosezione Pietro Pioppi e i consiglieri Adelmo Torelli, Athos Mattioli, Loredana Torelli, Silvio Rocchelli, Fulvio Torreggiani.

La nuova sede sarà all’interno dell’ex centro giovani in via della Repubblica dove l’associazione avrà, dopo un restyling, l’occasione di insediare gli uffici e ospitare i momenti di condivisione delle attività. "Ne sono veramente felice per varie ragioni – dice il sindaco Matteo Nasciuti –. L’ex centro giovani diventa così un luogo nel quale pianificare una strategia di attenzione all’ambiente, al paesaggio e al territorio".