All’Herberia di Rubiera: "Diario di un dolore"

Teatro per tutti i gusti stasera in tutta la provincia.

· All’Herberia a Rubiera, alle 20 va in scena "Diario di un dolore", un progetto di Francesco Alberici, sul palco con Astrid Casali. Tratto dall’omonimo libro di Lewis e dall’autoritratto di Franz Ecke, collaboratore della rivista Frigidaire, viene proposto al pubblico un lavoro che ragiona sulle rappresentazioni possibili del dolore rispetto alle intimita` di ciascuno. Si può raccontare il proprio dolore senza il sospetto di star tradendo sé stessi e la propria intimità? Un regista chiede alla sua attrice di lavorare a una messa in scena che affronti il tema del dolore, a partire da "Diario di un dolore" di Lewis. La propria biografia può diventare l’oggetto della messa in scena senza il rischio che venga usata a fini spettacolari?

· Al teatro De Andrè di Casalgrande alle 20,30 è in programma "Topi" per la regia di Usine Baug, con Claudia Russo, Ermanno Pingitore, Stefano Rocco. Uno spettacolo che narra i fatti del G8 di Genova attraverso lo sguardo di chi all’epoca aveva solo 12 anni, con ricordi confusi di cosa accadde ma con la consapevolezza di vivere gli strascichi dei tragici eventi di quei giorni di luglio. Attraverso il gioco delle metafore, ricostruzioni sonore, testimonianze reali e personaggi inventati, "Topi" offre prospettive diverse per cercare di dare un senso, non solo a ciò che accadde in quei giorni, ma anche a ciò che continua ad accadere.

· Al teatro Metropolis di Bibbiano stasera alle 21 il gruppo Levia Gravia, diretto da Liliana Boubè, propone "L’infedele. L’ordine prestabilito", una divertente e surreale commedia che si rivela spassosa, movimentata e piena di colpi di scena.

· Al teatro Bismantova di Castelnovo Monti

Antonio Lecci

Giuliana Sciaboni