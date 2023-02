La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera - ideata e promossa da La Corte Ospitale - prosegue stasera (alle 20) con lo spettacolo "Incendi" di Fabrizio Sinisi, con la regia di Mario Scandale. Una coproduzione La Corte Ospitale.

"Incendi" si svolge a Berlino all’inizio degli anni Trenta. In una sera di gennaio, la giovane Sabine arriva dalla provincia austriaca in una Berlino gelida e innevata per iniziare l’università. Incontra un ragazzo, Marinus, che le offre un alloggio e la propria amicizia. Appena arrivata nella Facoltà di Lettere, Sabine si lega anche a due sovversivi studenti: Helmut e Ralf. Potrebbe essere una storia come tante, ma il giorno del suo arrivo a Berlino è il 30 gennaio 1933 e Adolf Hitler è appena stato nominato capo del partito nazionalsocialista. Biglietto intero 14. Info: www.corteospitale.org