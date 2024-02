All’Herberia la Carrozzeria Orfeo porta la riabilitazione sul palco

Stasera alle 20 al teatro Herberia di Rubiera va in scena la compagnia Carrozzeria Orfeo con "Salveremo il mondo prima dell’alba", con Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Massimiliano Setti, Roberto Serpi, Ivan Zerbinati, per la regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi. E’ il racconto della vita di alcuni ospiti e dello staff in una clinica di riabilitazione di lusso specializzata nella cura delle dipendenze contemporanee come dipendenze sessuali e dipendenze varie.

• Al cinema Rosebud a Reggio stasera alle 21 viene proiettato "La signora della porta accanto", film francese diretto nel 1981 da François Truffaut, in versione originale con sottotitoli in italiano.

• Nuovo incontro della Luc sulla geopolitica, oggi alle 17,30 all’università di viale Allegri a Reggio: si parla con Fabrizio Maronta di "Le faglie europee nella partita Usa-Cina-Russia", sul logoramento dell’egemonia americana di fronte alle "potenze revisioniste".

• Oggi per l’intera giornata (e giovedì 8 febbraio dalle 13 alle 19) per un intervento di manutenzione straordinaria, la biblioteca Panizzi di Reggio resta chiusa al pubblico. Straordinariamente restano aperte la biblioteca delle Arti e le biblioteche di Rosta Nuova, Ospizio, Santa Croce, San Pellegrino, e lo Spazio Culturale Orologio.

• Stasera dalle 18,30 (e il 12 febbraio) alla biblioteca comunale di Castelnovo Sotto si svolge un corso teorico-pratico "Oltre le pagine" per aspiranti lettori (genitori, nonni e studenti) condotto da Elisa Compagnoni. Vengono fornite indicazioni operative su cosa, come e perché leggere ai bambini, tecniche di lettura ad alta voce, leggere con il ritmo corretto, a farsi ascoltare e ad imparare ad ascoltare. Il corso è gratuito con iscrizione al tel. 0522-682533.

a.le.