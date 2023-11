All’Herberia l’indagine famigliare dello spettacolo ’Il grande vuoto’

Al teatro Herberia di Rubiera stasera alle 20 va in scena "Il grande vuoto" di Fabiana Iacozzilli, interpretato da Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni, Piero Lanzellotti, Giusi Merli e con Mona Abokhatwa al suo esordio.

"Il grande vuoto" indaga l’ultimo pezzo di strada che una famiglia percorre prima di svanire. Il lavoro teatrale trova risonanze e spunti in "Una donna" di Annie Ernaux, e nel romanzo "Fratelli" di Carmelo Samonà ed è il tentativo di raccontare una grande storia d’amore: quella tra una madre, i suoi figli e un padre che muore. Ne "Il grande vuoto" la narrazione teatrale si contamina con il video per raccontare che grazie alle fotocamere Tapo e i loro video ad alta risoluzione con visione notturna fino a trenta piedi, un figlio può continuare a vivere la propria vita ed entrare senza essere visto in quella del proprio genitore. La regista propone un lavoro di ricerca sulla drammaturgia scenica e sulle potenzialità espressive della figura del performer. E sempre a Rubiera, alla Corte Ospitale legata al teatro locale, fino a domenica si svolge la quarta edizione della Settimana delle residenze digitali, con i vari progetti fruibili su piattaforme virtuali.

Su oltre 50 proposte artistiche, ne sono state selezionate quattro: "Teatropostaggio" di Giacomo Lilliù, "Ai Love, Ghosts and Uncanny Valleys "3" di Mara Oscar Cassiani, "Citizens" di Simone Verduci e con consulenza per il concept coreografico e regia di Ariella Vidach, "Humanverse" di Martin Romeo.