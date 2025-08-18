Allieve, Canovi 6ª in Europa sui 200

L’atletica leggera è fatta di tempi e misure, anche se poi non bisogna dimenticare la prestazione nella gara singola che ti può pure cambiare la vita: per spiegare meglio, Stefano Baldini, nel 2004 vinse la maratona delle olimpiadi di Atene con un tempo, 2h.10’55’’ che non era il suo migliore e che nel mondo quell’anno era addirittura il 76°.

Così abbiamo spulciato le graduatorie europee dei miglior reggiani, con sorprese positive e negative. Per la Canovi parliamo di categoria, ma Viola è la sesta allieva in Europa sui 200 e la 17ª sui 100; è ben presente anche nella classifica mondiale, con il suo 31° posto.

In una stagione tribolata, Zaynab Dosso è ottava in Europa sui 100, ma addirittura 63ª nel mondo, anche se ovviamente ai mondiali di Tokyo ci saranno solo tre atlete per ogni paese. Dobbiamo poi ‘bacchettare’ il sito della federazione internazionale che ha dimenticato l’8° posto in Europa e pure il 16° al mondo della pesista di Bagnolo, Giulia Landini (nella foto). In questo caso forse le statistiche sono incomplete, perché manca anche l’altra azzurra, ma la posizione di Giulia è comunque rilevante.

Sara Nestola è 21ª nel continente sui 10.000, mentre anche la sua compagna di squadra Sara Ferrari può essere contenta: è la 28ª junior sui 3000 e la 70ª sui 5000.

Per la Corradini, bene anche Giuseppe Gravante, 64° sui 10.000 con il suo 28’44’’79, mentre il novellarese Lorenzo Blundetto è 65° junior nel salto con l’asta. Vivian Osagie è la 109ª lanciatrice di peso, Nicolò Cornali è 129° sui 10.000. Sara Cantergiani, infine, è 138ª nei 400 ad ostacoli.

Non hanno invece riscontri atleti reggiani che nel 2025 sono stati poco attivi: parliamo del mezzofondista Yassin Bouih, della marciatrice Sara Vitiello, della maratoneta Barbara Bressi e dell’ostacolista Giulia Guarriello.

c.l.