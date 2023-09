Allievi da tutto il mondo a lezione di cappelletti

Da tutto il mondo per imparare i "segreti" del sistema educativo d’infanzia del Reggiano, ma anche per apprendere tradizioni e ricchezze gastronomiche del territorio locale. Sono arrivati da ogni parte del mondo per conoscere le scuole d’infanzia di casa nostra, apprezzate a livello internazionale. Ma la visita emiliana diventa anche l’occasione per conoscere le tradizioni locali, tra cui l’arte della sfoglia di pasta per realizzare i tanto decantati cappelletti. Grazie a un tour organizzato dalla società Zerosei Project di Singapore, educatori e titolari di scuole d’infanzia di tutto il mondo hanno fatto tappa a Guastalla per una serata di "full immersion" nel mondo dei cappelletti.

Il salone di via Bosco messo a disposizione dalla famiglia Chiericati, nella golena guastallese, donne da tutto il mondo hanno seguito una lezione sulla sfoglia, per poi realizzare dei cappelletti, diventati pure il piatto principe della cena. A organizzare il tour è Ambra Lanzi, reggiana trapiantata a Singapore, da dove promuove questi viaggi, coinvolgendo operatori da ogni continente. A Guastalla sono arrivati educatori e proprietari di scuole dal Libano, Australia, Stati Uniti d’America, Grecia, Egitto, Arabia Saudita, Albania, Kenya, Brasile e due da Singapore. Davvero originale ascoltare lingue e parlate diverse attorno alla stessa tavola tra farina, sfoglia, matterelli e impasto di carne. Il tour ha previsto anche tappe a Reggiolo, al centro Malaguzzi di Reggio, in scuole di Guastalla e Novellara, ma anche visite ai luoghi simbolo delle tradizioni locali.

Antonio Lecci