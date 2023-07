All’istituto Carrara 4 nuove telecamere

Sorveglianza maggiore nell’area dell’istituto superiore Carrara, grazie a quattro nuove telecamere nell’ambito del bando "Scuole sicure" del Ministero dell’Interno. Le telecamere controllano area esterna e di accesso della scuola, comprendendo pure spazi di ritrovo e dell’attesa del trasporto pubblico. Questo sistema permette di controllare anche aree utilizzabili per potenziale spaccio di droga o per altre situazioni poco lecite. Alle telecamere è abbinata anche un’attività formativa per contrastare gli illeciti, in particolare dipendenza e consumo di droga.