All’Italghisa si rivivono gli anni ’90

Il ritorno all’Italghisa per rivivere i ritmi dance degli anni Novanta. È in programma per venerdì 22 novembre l’evento ospitato dalla storica Fonderia Italghisa, per una serata promossa da TuttoReggio che promette di far battere i cuori dei nostalgici e far rivivere le emozioni delle notti che hanno segnato un’epoca.

Una serata all’insegna delle hit originali degli anni Novanta, senza remix moderni, per garantire autenticità e una vera immersione nei tempi passati. In consolle alcuni dei principali dj storici – Christian Soncini, Carlo Mambrini, Dr. Cerla, Corrado Boni e dj Nico, maestro della musica house – che hanno segnato la scena musicale reggiana tra Domino, Adrenalina, Italghisa, Epsylon, tanto per citare alcuni dei locali. E poi i vocalist Mauro Chianese , Ivan Folloni, Matteo Montanari e Bayo a far risuonare le loro voci carismatiche per animare la notte con energia e passione. Non vuole essere un evento solo da amarcord, ma soprattutto un riscoprire ritmi mai tramontati. Le porte apriranno alle 21 con la possibilità di gustare la cena pizzeria da Pirru a 30 euro. L’ingresso al party è previsto dalle 22 (20 euro gli uomini, 15 le donne, comprensivo di consumazione). Gli organizzatori promettono di riportare il pubblico a una notte di spensieratezza e divertimento autentico, dove la musica e i ricordi si intrecciano per creare un’esperienza unica.

ð. 342-6806031 (Corrado), 320-0380658 (Rade) oppure 338-4628515 (Gibbo).