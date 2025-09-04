Allo Spazio C21 ecco ’Broken promises’ il progetto espositivo di John Fekner

Fino a domenica 7 settembre è possibile visitare, allo Spazio C21 in palazzo Brami, la mostra di John Fekner dal titolo ‘Broken promises’. Il progetto espositivo è curato da Jani Pirnat e Brad Downey, ed è stato realizzato in collaborazione tra SpazioC21 e il Museo Vzigalica di Lubiana. La mostra non ha carattere commerciale, ma divulgativo. SpazioC21 organizza mostre celebrative di artisti, collettivi artistici o eventi che hanno rappresentato un momento formativo per l’arte underground di cui la galleria si occupa. La personale di John Fekner intende celebrare una leggenda dell’arte concettuale americana, un pioniere della stencil art in spazi pubblici, un musicista e un precursore dell’arte digitale; la mostra allestita qui – la sua prima in Italia – è un’occasione unica per scoprire l’importanza del suo lavoro attraverso video interviste, materiale d’archivio e opere originali. Newyorkese, figlio di padre sloveno e madre italiana immigrati nel Queens negli anni Quaranta, Fekner è uno dei più noti ma ancora sottovalutati artisti che hanno caratterizzato la rivoluzionaria scena di New York City tra la fine degli anni ‘70 e la fine degli ‘80, insieme a nomi più celebri quali Keith Haring, Jean Michel Basquiat, David Wojnarowicz e altri. La mostra è arricchita da un catalogo a tiratura limitata di 100 esemplari firmati dall’artista. Orari: lun-sab h 9-13 / 15-19.

l.m.f.