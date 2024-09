"Allo stadio però stalli gratuiti"

"È inaccettabile chiedere una tariffa per la sosta in ospedale, mentre ci sono i posteggi gratuiti per andare allo stadio o al centro commerciale i Petali" riflette Ivan Morellini. "I cittadini non vengono qui per divertirsi, mi pare ovvio. Io, per fortuna, ne ho bisogno di una volta all’anno ma stamattina, per esempio, ho parcheggiato l’auto negli stalli gratuiti ma è stato un caso. Diciamo che sono stato fortunato perché solitamente sono costretto a pagare" Sulla mozione presentata nei giorni scorsi dal partito di Fratelli d’Italia e sulla raccolta firme ancora in essere dice: "Io sono assolutamente d’accordo. A volte il problema è anche non avere monete nel portafoglio".