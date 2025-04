All’Oasi San Francesco mattinata da ricordare con gli artisti del circo

Mattinata allegra e divertente ieri all’Oasi di San Francesco di Cereggio a Ramiseto comune di Ventasso, con il sorprendente spettacolo del Circus Forstner che ha fatto ridere gli anziani ospiti risvegliando in loro la memoria di un vissuto solo apparentemente lontano.

E’ stata una bellissima mattinata all’aperto davanti all’Oasi di San Francesco di Cereggio con un’atmosfera primaverile, grazie anche alle condizioni di bel tempo in perfetta sintonia con la primavera, ma soprattutto grazie all’organizzazione ed alla disponibilità degli artisti del Circo Forstner che con il loro spettacolo hanno saputo sorprendere ospiti e personale. Per tutti coloro che vivono, a diverso titolo, l’esperienza della quotidianità nella casa di riposo Oasi di San Francesco, una struttura tra le più accreditate, assistere ad uno spettacolo circense, è uno squarcio di luce che illumina i volti anche dei più anziani e li fa sorridere. Davvero sono state ore che hanno allietato in modo particolare gli ospiti della struttura con esibizioni e spettacoli propri del mondo circense che hanno fatto dimenticare ogni sofferenza.

Ieri mattina a Cereggio di Ramiseto era presente al completo anche la comunità di Marta Maria di Maro di Castelnovo Monti con la quale l’Oasi di San Francesco di Cereggio ha in atto da diversi anni in stretto collegamento di sinergia e collaborazione grazie al compianto parroco di Ramiseto don Creardo Cabrioni, che ha vissuto gli ultimi anni alla comunità di Maro. "Davvero molto riuscito l’evento con grande partecipazione e divertimento di tutti. - dicono gli organizzatori - La ‘filosofia’ dell’Oasi, altro punto fermo da sempre, è di portare dentro alla struttura quel mondo esterno che gli ospiti, purtroppo, non hanno alcuna possibilità di fruizione. Lo spettacolo ha segnato quindi un’altra significativa tappa dell’Oasi".

Settimo Baisi