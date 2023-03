Alloggi confiscati alla ’ndrangheta diventeranno proprietà comunale

Beni confiscati alla ‘ndrangheta: due appartamenti e una rimessa in via Giacomo Matteotti (foto), a 50 metri in linea d’aria dall’ospedale Franchini, entreranno in possesso del Comune di Montecchio tra circa 4 mesi. Si tratta di un complesso immobiliare che apparteneva a persone riconducibili alla famiglia Vertinelli: l’iter giudiziario di confisca è terminato e gli occupanti hanno 120 giorni di tempo per liberare lo stabile, altrimenti l’Autorità procederà di imperio allo sgombero. Nel complesso vi è anche un terzo appartamento, che non è ancora stato reso disponibile ma che potrebbe passare a breve allo Stato.

Nell’ambito dell’inchiesta antimafia Aemilia ai fratelli Vertinelli, Giuseppe e Palmo, tra il 2015 e il 2016 erano stati sequestrati in due successive fasi beni per circa 75 milioni nelle province di Reggio, Parma e Crotone. Si tratta di aziende - i Vertinelli, ora in carcere, erano imprenditori edili - depositi bancari, partecipazioni, terreni ed immobili, ed aziende. Giuseppe e Palmo, condannati ora in via definitiva per associazione mafiosa, hanno tentato di opporsi inutilmente. Il Comune di Montecchio in novembre aveva comunicato il proprio interessamento per gli immobili, che per legge vanno destinati a specifici scopi a beneficio della comunità; in questo caso una delle sedi dei Servizi sociali. Iter meno rapido per l’assegnazione al Comune del complesso dell’ex ristorante Millefiori di strada Calerno 12 (era sempre della famiglia Vertinelli) che attende ancora di essere consegnato.

Francesca Chilloni