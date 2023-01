Alloggi e museo naif nell’ex Casa di riposo

Nuovo passo avanti nel progetto di riqualificazione dell’ex casa di riposo, in centro a Luzzara. L’intervento di recupero, in corso ormai da diversi anni, registra ora un finanziamento regionale di quasi due milioni di euro per il secondo stralcio dell’immobile di proprietà dell’Asp Progetto Persona, gravemente danneggiata e inagibile dopo il terremoto del 2012. Il progetto, per un investimento totale di quattro milioni di euro, prevede la realizzazione di sei appartamenti di diverse dimensioni, a una o due camere da letto, destinati a locazione con canone calmierato e affidati da ASP Progetto Persona, in collaborazione con il Comune di Luzzara, in gestione ad Acer.

I lavori del secondo stralcio dovrebbero iniziare entro giugno e prevedono una ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico, miglioramento sismico e abbattimento di barriere architettoniche in quattro alloggi. Acer ha ottenuto l’accesso ai fondi per l’edilizia sociale per la ricostruzione post sisma 2012 ed è destinataria del finanziamento. L’Azienda Casa si è occupata dell’elaborazione del progetto, ha predisposto la gara d’appalto fungendo da stazione appaltante e seguirà la direzione lavori fino al collaudo.

"In questo edificio – dichiara il sindaco Elisabetta Sottili – troveranno posto il Museo Naif, sale per associazioni, la sede Anpi. Iil suo recupero è destinato a rivitalizzare il nostro centro storico con afflusso di turisti e ricadute economiche benefiche anche sulle attività commerciali e ricettive. Un intervento molto importante per la nostra comunità, che troverà completamento con quello di edilizia pubblica". Soddisfatti dell’avanzamento del progetto Marco Corradi, presidente Acer, e Aspro Mondadori, presidente di Asp Progetto Persona, per un intervento che punta anche a creare nuove opportunità abitative per le persone più bisognose.

a.le.