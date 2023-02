Alloggi e negozi al posto dell’ex Molino Denti

Lunedì ad Albinea prende il via l’abbattimento dell’ex Molino Denti per avviare un progetto di riqualificazione dell’area dove uno storico edificio industriale per circa 50 anni ha ospitato la produzione e confezione di farine di grano tenero. Il recupero del vecchio immobile, da tempo dismesso, inizierà con l’intervento di demolizione e la ricostruzione con la realizzazione di un fabbricato di pregio architettonico in classe energetica A4.

L’ex Molino Boni è di proprietà dell’impresa reggiana Benassi srl che si occuperà dell’importante operazione a pochi passi dal centro di Albinea: "Saranno costruiti quattro negozi, quattro uffici e quattro appartamenti con garage sotterranei – dicono dall’impresa –. I lavori saranno svolti tra il 2023 e 2024. Sarà coinvolta una superficie, oltre ai garage, di 1100 metri quadri".

La demolizione sarà compiuta dall’impresa ‘Fontanili Giorgio srl’. L’azienda ha spiegato che sarà utilizzato "un escavatore di ultima generazione e fino a questo momento non presente in Italia: si tratta infatti dell’Hitachi Kteg modello KMC400P-7 di cui la Fontanili Giorgio è stata la prima a munirsi in osservanza di un continuo e progressivo aggiornamento del suo parco macchine".

Cambia dunque volto l’ampia area dell’ex Molino Denti. Nel 1955 i fratelli Sante, Alberto, Vando e Renato Denti, una famiglia di agricoltori che lavorava un podere nella periferia di Reggio, coglie l’opportunità di prendere in gestione un molino a cilindri di Albinea, in quel momento non attivo, grazie ad alcuni soci finanziatori. Il lavoro consisteva perlopiù nella macinazione di grano per farina.

Inizia così un’epopea imprenditoriale che continua fino ai giorni nostri. Nel 2006 il molino di Albinea è stato chiuso ed è stata inaugurata la nuova sede a Borzano, completamente automatizzata con capacità produttiva di macinare 2mila quintali di grano ogni giorno. Dagli anni Ottanta è gestito da Ermanno Denti (figlio di Alberto) assieme ai figli Sabrina, Alan e Alberto e alla moglie Franca. Attualmente sono 50 i dipendenti che operano negli stabilimenti di Borzano e di Vicofertile (Parma), acquistato dalla famiglia nel 2011.

"La nostra storia è iniziata – dice la famiglia Denti – circa 70 anni fa. E’ una storia comune, ordinaria: una famiglia che nei primi anni del dopoguerra ha dovuto costruire tutto dal nulla, per passione e necessità. Un pezzo della nostra storia non ci sarà più: il vecchio molino verrà abbattuto per dare vita ad un nuovo progetto che lascerà spazio a nuovi racconti. Noi ci portiamo dietro il bagaglio di esperienza acquisita nel tempo e la consapevolezza di poter ancora imparare e migliorare tanto ricordando sempre da dove siamo partiti".

