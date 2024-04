Alloggi per il Tecnopolo. Stu Reggiane si aggiudica all’asta l’ex Gallinari. Diventerà uno studentato

DI

L’ex Gallinari diventerà uno studentato da cento posti e ospiterà alloggi in co-housing e destinati ai lavoratori (come manager e professionisti) che lavoreranno al Tecnopolo. L’area dello storico stabilimento di viale Ramazzini, 37 dove si producevano i mitici treni oltre a materiale rotabile, è stata aggiudicata all’asta da Stu Reggiane che si sta occupando di tutta la rigenerazione dell’ex Officine diventate ormai l’odierno Parco Innovazione.

La società partecipata del Comune di Reggio e Iren Rinnovabili srl è stata l’unica a presentarsi all’udienza di giovedì scorso in tribunale a Reggio, vincendo la gara con un’offerta da 351.900 euro, prezzo minimo fissato per una base partita originariamente da 469.200 euro. Un affare se si considera che la superficie – di 15.990 metri quadri – ha un valore stimato da perizia dell’istituto vendite giudiziato di 834mila euro.

A confermare l’operazione è l’amministratore delegato di Stu Reggiane, Luca Torri: "L’area era nel mirino da tempo – ammette – Pubblicamente accennammo qualcosa sulla nostra intenzione di individuare un sito dove realizzare uno studentato per soddisfare le richieste visto l’aumento degli iscritti universitari, oltre ad alloggi in co-housing e destinati ai professionisti che lavorano nel Parco Innovazione. Abbiamo già degli studi di fattibilità, ma ora ci saranno dei tempi burocratici da rispettare. Nel giro di quattro mesi dovremmo entrare in possesso dell’area e cominceremo le opere necessarie".

La zona, che versa in totale degrado e già in preda di sbandati (negli anni scorsi, quando le ex Reggiane erano ancora occupate da extracomunitari e da criminali dediti allo spaccio di droga, venne trovato addirittura un cadavere di una persona morta per overdose) avrà bisogno di un cospicuo intervento di riqualificazione e di bonifica. Ci vorrà tempo. "È presto e al tempo stesso complicato fare delle previsioni, ma il nostro sogno è di vedere la realizzazione entro la fine del 2026. Sicuramente questo è l’ennesimo tassello per il completamento della rigenerazione di tutto il parco innovazione", conclude Torri.