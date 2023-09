All’ombra sotto l’olmo Otto panchine restaurate

Sotto l’olmo, al centro del parco della Pace, c’è di nuovo posto per tutti: 8 panchine rinnovate, disposte a cerchio intorno alla grande pianta, sono state inaugurate ieri mattina in via Gandhi. L’operazione è frutto della Consulta d’ambito D, che per sostenere i costi economici e fisici dell’opera ha coinvolto anche il circolo Arci Fenulli, l’International Experiential School (Iexs) e la cooperativa L’Ovile. "Questo è solo il primo passo - ha spiegato Federico Macchi, coordinatore della consulta D - di un impegno ampio a favore di tutte le aree verdi del nostro ambito. Verso il nuovo strumento delle consulte c’è scetticismo, ma spero che questo inizio dimostri cosa possiamo fare, ci serve fiducia". Tra via Fenulli e via Compagnoni altre 14 panchine erano già state rinnovate, mentre 52 dovrebbero esserlo nei prossimi mesi. Per Mauro Vicini, presidente del circolo, l’opera è stata molto utile: "Sistemare una panchina non costa nemmeno il 5% di costruirne una nuova. Inoltre è stato molto bello vedere i tre ragazzi dell’Ovile, Camara, Diallo e Steveen, aiutarci a fare le panchine e anche lo gnocco".