"All’Omi Festival dovrebbero abbassare il volume"

Lamentele per la musica alta sono arrivate anche dal quartiere Santa Croce con alcuni cittadini che hanno criticato l’elevato volume nelle serate dell’Omi Festival che si sta svolgendo nei capannoni delle ex Reggiane con show di musica techno e house che stanno richiamando migliaia di giovani. "Mi chiedo: è possibile che il divertimento sia legato solo a musica o spettacoli con sonorità altissime? Stasera (ieri, ndr) ed anche altre sere in tutto il quartiere si sentono fortemente musica e rumori anche con doppi vetri chiusi. Abbassare i volumi per favore", scrive una cittadina su facebook. "L’ho chiesto tante volte anche io", rincara la dose un’altra residente.