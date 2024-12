Allontanato da casa, minaccia la ex. Fugge in auto ubriaco col figlio a bordo

Avrebbe maltrattato l’ex moglie e, dopo essere stato sottoposto al provvedimento di allontamento dalla casa familiare e braccialetto elettronico, si sarebbe presentato sotto casa minacciandola e intimandola di fargli vedere i figli. All’arrivo dei militari, allertati dalla donna, lui se n’era già andato a bordo della sua auto con il figlio minore al seguito. La sua corsa si è interrotta in conseguenza a un incidente, che non ha avuto conseguenze. I carabinieri erano già sulle sue tracce e a quel punto l’hanno raggiunto: stava guidando ubriaco. L’uomo, che era già stato denunciato per maltrattamenti, è stato quindi arrestato in flagranza del reato di violazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare. Al 42enne è stata quindi ritirata la patente

Il fatto è avvenuto tra venerdì e ieri, poco dopo la mezzanotte. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato ad attenderli la donna, che riferiva di aver poco prima ricevuto delle minacce dall’ex marito che si era presentato sotto casa pretendendo di vedere i figli e che poi era partito in auto col minore a bordo. L’uomo, fermato in evidente stato di ebrezza alcolica, è stato poi accompagnato negli uffici di Corso Cairoli e il figlio è stato riaffidato alla madre. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi.