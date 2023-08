Allontanato da un locale, estrae un coltello: disarmato dal buttafuori

ALBINEA

Un 20enne è stato denunciato con le accuse di porto di armi e oggetti atti ad offendere: il giovane ha estratto un coltello dopo che è stato allontanato da un locale in cui stava trascorrendo una serata. Il personale incaricato della sicurezza ha allontanato il ragazzo quando ha iniziato ad arrecare disturbo e l’ha disarmato: il giovane aveva in mano un coltello a serramanico della lunghezza di 10 cm. E’ successo in un locale di Albinea verso le due di notte. Alcuni passanti hanno segnalato al 112 una lite e sul posto sono arrivati i carabinieri di Scandiano. Il servizio di sicurezza del locale ha indicato ai militari un gruppo di giovani che poco prima avevano arrecato disturbo ed erano stati allontanati. Ma uno di loro, nel momento di uscire, ha impugnato un coltello. Un addetto è riuscito prontamente a disarmare il ragazzo. I carabinieri, dopo le informazioni acquisite, si sono recati verso il gruppetto di giovani che si stavano spostando velocemente verso una vicina piazza. Il 20enne è stato fermato e accompagnato in caserma.

m. b.