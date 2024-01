Alloro in Messico per Alex e Viola: campioni mondiali di salsa

Grande successo per l’atleta Alex Palumbo della scuola di danza Happy Dance Asd di Formigine: il 12enne di Salvaterra in dicembre ha conquistato il titolo di campione mondiale di salsa in coppia insieme alla sua ballerina Viola Laci (Just Dance asd Firenze).

"Sono felice – ha detto Alex – di aver onorato la bandiera italiana in un territorio così lontano. Ringrazio i maestri della scuola Happy Dance nonché i miei genitori Francesco e Marianna che hanno creduto in me". I genitori del 12enne (papà Francesco Palumbo e mamma Marianna Punta) ricoprono il ruolo di direttori artistici della scuola di danza Happy Dance Asd, attiva con una seconda sede anche a Casalgrande. Alex e Viola, dopo tanta preparazione e sacrifici, sono partiti per Cancun in Messico per rappresentare l’Italia al campionato mondiale Euroson Latino di danze caraibiche nella disciplina salsa in coppia categoria 8/12 anni, sfidando atleti provenienti da ogni parte del mondo. Una manifestazione importante: da tempo rappresenta il mondo delle danze sudamericane e quest’anno erano presenti ben 50 delegazioni. Alex Palumbo nella disciplina salsa solista si è aggiudicato il titolo di vice campione mondiale. "Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto da nostro figlio – sottolinea il padre Francesco, presidente della scuola di danza Happy Dance Asd –. Si tratta di una competizione mondiale: è la prima volta che Alex partecipa a questo evento che si è svolto nelle scorse settimane. Alex aveva solo due anni quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi di danza. Poi ha sempre continuato, approfondendo sempre di più lo studio della danza. All’arrivo a casa, dopo la vittoria in Messico, è stato accolto con gioia, felicità e tanto entusiasmo dagli altri amici atleti".

Matteo Barca