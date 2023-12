All’Orologio c’è ’Lady Grey’

Al teatro Piccolo Orologio, in via Massenet, stasera alle 19,30 (con repliche da domani a sabato alle 21 e domenica alle 19) va in scena "Lady Grey (con le luci sempre più fioche)" di Will Eno, con Alice Giroldini, per la regia di Marco Maccieri.Una donna sola sul palco aspetta il pubblico per iniziare quella che sembra una conferenza, ma ciò che avviene è il tentativo di raccontarsi al mondo a partire dal ricordo di un compito che doveva svolgere da ragazzina a scuola: il "Mostra e Dimostra", ovvero portare in classe qualcosa di importante e rappresentativo di sé.