All’Orologio i ’balli spaziali’ dei Bandarabà

Per Restate al Parco Le Ginestre alle 19 attività di stretching dei meridiani (offerta libera. Info: 348 9334866). Alle 19, ai Chiostri di San Domenico. Per la rassegna Musicæ Civitas, ci sono i concerti estivi del Conservatorio Peri-Merulo (info: www.peri-merulo.it) Al Parco del Mauriziano c’è Martedì Cinema, per trascorrere una serata guardando una selezione di cortemetraggi sul tema dell’amore, tratti dall’archivio del Reggio Film Festival, scelti da Alessandro Scillitani, direttore artistico della manifestazione. Al Centro Sociale Orologio, sempre alle 21, sul palco salgono i Bandarabà in concerto con ’i balli spaziali’. Mentre all’Arena Stalloni, inizio alle 21,30, il film "Ritorno a Seoul" di Davy Chou. Ingresso: 3.50 euro per l’iniziativa "Cinema Revolution".