All’Orologio si ride in dialetto con Guidetti Al San Prospero una commedia brillante Esplorazione notturna con torcia ai musei

Programma intenso per Restate. Al Centro Sociale Orologio, alle 21, va in scena un divertente spettacolo dialettale con Antonio Guidetti (ingresso libero). Sempre alle 21, nel Cortile del Teatro San Prospero è in programma "Ieri è un altro giorno", con la regia di Matteo Bartoli : uno dei maggiori successi comici in Francia. Biglietto 12 euro (con consumazione). Sempre alle 21, al palazzo dei musei va in onda magia notturna di alberi e giardini, con letture ai piedi del Grande Pavone ed esplorazione notturna degli alberi ai Giardini Pubblici (chi partecipa si presenti con una torcia). L‘iniziativa è a cura dei volontari NatiperLeggere e della biblioteca di Santa Croce, per bambini da 3 a 8 anni (senza prenotazione). Info: 0522 456816. All‘Arena Stalloni, alle 21,30, è in programma il film"Delta" di Michele Vannucci.