All’Uci il film del reggiano . Carretti

Il film del regista reggiano Gian Luca Carretti, ’Il volo della sirena’, stasera alle 21 sullo schermo dell’Uci Petali, a Reggio.

E’ un film girato in parte in bianco-nero e in parte a colori, ambientato tra Reggio, Correggio e l’Appennino.

Racconta la vicenda di un professore, Giorgio Greco (interpretato dall’attore reggiano Giuliano Brunazzi), incaricato da uno studioso di storia locale di ritrovare un calice appartenuto a Gabrina degli Albeti.