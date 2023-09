All’Unione 30mila euro di contributi regionali a Correggio per gestione smart

Arrivano contributi regionali per 30 mila euro all’Unione dei Comuni della Pianura reggiana, nel distretto correggese, per incarichi di esperto in change management e trasformazione digitale. Si tratta di un bando che punta a sostenere le Unioni di Comuni che intendono migliorare l’efficienza dei servizi, rafforzare la struttura organizzativa e promuovere una più diffusa conoscenza dei servizi unionali presso la cittadinanza.

"Un riconoscimento importante che premia l’intraprendenza dei sindaci e consentirà di proseguire il consolidamento e lo sviluppo della nostra Unione – dice il presidente Lucio Malavasi –. Occorre favorire un processo partecipativo che veda protagonista tutto il nostro personale e anche la parte politica. Questa è una possibilità davvero importante che si aggiunge al lavoro della task force degli esperti Pnrr messa in campo dalla Regione per le Unioni". Due gli obiettivi principali: mappatura dei processi e delle procedure amministrative per la digitalizzazione, e uno studio di fattibilità che delinei il percorso per il "passaggio di categoria", da unione "in sviluppo" ad "avanzata". Il bando prevede le attività tra il secondo semestre 2023 e il primo semestre 2024.

Antonio Lecci