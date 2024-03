Alluvionati romagnoli, donazione. Casa inagibile a causa di una frana

Tre associazioni della Bassa Reggiana – Kyoto Center di Guastalla, Us Reggiolo e Volontari MasterDay – hanno donato una somma di cinquemila euro a una famiglia romagnola di Modigliana, nella provincia di Forlì Cesena, colpita l’anno scorso dall’alluvione. Grazie a una segnalazione, le associazioni hanno puntato l’attenzione su una famiglia ancora in forte difficoltà: il capofamiglia in cassa integrazione, la moglie disoccupata, un figlio che ha perso il lavoro, l’altro studente, con una casa acquistata due anni fa con mutuo e tutt’ora inagibile a causa di una grossa frana. Il contributo donato permetterà a questa famiglia di effettuare parte dei lavori per poter rientrare al più presto in casa, senza ricorrere ad altre gravose risorse esterne, vista la difficoltà lavorativa ancora in corso. Presenti alla donazione non solo i rappresentanti delle associazioni della Bassa, ma anche il comandante provinciale dei carabinieri della provincia romagnola, il colonnello Samuele Sighinolfi (originario di Luzzara), oltre alla famiglia destinataria del contributo. Non è la prima volta che queste realtà reggiane si distinguono per questi interventi di solidarietà e altruismo.

a. le.