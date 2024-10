Alluvione, attenti alle infezioni. Vaccinazione antitetanica gratuita

C’è anche l’aspetto sanitario e assistenziale da non sottovalutare nelle emergenze. "I principali rischi per i cittadini e i volontari coinvolti nelle operazioni di sgombero, pulizia e ripristino di locali colpiti dalle forti piogge dei giorni scorsi riguardano le infezioni gastrointestinali e da tetano. Evitare il contatto con acque stagnanti, proteggersi con guanti e indumenti adeguati e lavarsi bene le mani. Raccomandata la vaccinazione anti-tetanica a chi non ha fatto il richiamo previsto ogni dieci anni", si legge in una nota dell’Ausl.

La sanità reggiana, che da domani avvia un servizio di supporto con primo contatto telefonico con uno psicologo dell’emergenza (il numero da contattare è 338-1156303 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 18,30, il sabato dalle 9,30 alle 12), rilancia con un piano di vaccinazioni – antitetanica e antinfluenzale – gratuite e a libero accesso per cittadini, operatori e volontari delle zone colpite dall’alluvione.

Il servizio è di libero accesso al Padiglione Ziccardi a Reggio (da martedì 29/10 a giovedì 31/10 ore 8.30-12.30); in ospedale a Guastalla (giovedì 31/10 ore 9-11); alla Cri di Bagnolo (martedì 29/10 ore 9-11), al circolo Lombardo a Cadelbosco (giovedì 31 ore 9-11) e ai poliambulatori di via Alighieri a Castelnovo Sotto (giovedì 31/10 ore 13.30-15.30).

Antonio Lecci