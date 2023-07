Alluvione, Bizzarri aiuta le famiglie in difficoltà

Marco Bizzarri, Presidente e ceo di Gucci, ha donato – a titolo personale – 80 mila euro destinati a sostenere famiglie in situazione di difficoltà e all’acquisto di una pompa idrovora a difesa del territorio di Villa Inferno, Sant’Andrea, Montaletto, nel comune di Cervia. Una donazione che il manager e imprenditore, nato e cresciuto tra Rubiera e Gabicce, luoghi dove vive tutt’ora con la famiglia - ha scelto di destinare al territorio e alla comunità di Cervia, colpita come altre aree in Romagna.

Con l’amico di una vita, Paolo Bravura, e la rete di volontari di Rumours for Children di Cervia, tra cui Massimo Benini, Guido Allegri e Marcello Evangelista, che hanno svolto parte attiva nella identificazione dei beneficiari delle donazioni, Bizzarri ha scelto di destinare i fondi a favore di famiglie in grande difficoltà, prevalentemente con bambini, come incentivo alla ripartenza.

Bizzarri ha inoltre deciso di acquistare una pompa idrovora che, grazie all’intervento di Gabriele Ravaglia e Loris Guidi - membri del comitato costituito dagli abitanti nella frazione di Villa Inferno, Sant’Andrea e Montaletto - sarà donato al comitato stesso che si occuperà della messa in opera e della gestione di questa donazione, a difesa del territorio e delle famiglie residenti.

"La mia vita è da sempre tra Emilia e Romagna. La maggior parte dei miei amici sono romagnoli. E nonostante la forza e l’energia e le immagini straordinarie di persone che si sono rimboccate le maniche con forza ed ottimismo la situazione rimane drammatica per certe famiglie – commenta Marco Bizzarri -. Per le persone coinvolte e per come le categorie più fragili sono tutt’ora costrette a vivere.

Tutti abbiamo impresse nella nostra mente le prime pagine dei giornali piene di immagini incredibili, unite allo stupore e alla rabbia per ciò che era successo. Oggi dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione, a non accettare che questa situazione cada nel dimenticatoio, o a credere che la forza dei romagnoli sia sufficiente per risolvere questo disastro. Perché non è così facile, non per tutti.

Dobbiamo cercare di evitare ad ogni costo il silenzio o ancor peggio l’indifferenza. Questa è anche una delle ragioni per cui ho scelto di donare. Nella ferma convinzione che solo grazie all’intervento congiunto di privati, aziende e istituzioni, si possa fare la differenza.

La mia donazione è una goccia nell’…Adriatico – continua Bizzarri. Tramite amici ed in particolare Paolo Bravura, e la rete di volontari Rumours che conoscono il territorio cervese su cui mi sono concentrato, ho chiesto di identificare famiglie con problemi seri derivanti dall’alluvione e della cui condizione mi sono accertato personalmente e alle quali questo contributo possa dare respiro nell’ immediato. Una scelta difficilissima da parte mia e di chi mi ha aiutato perché ben consapevoli di quante siano le persone in situazioni di bisogno. Oltre a questo, ho deciso di aiutare una comunità – quella di Villa Inferno - che per conformazione geologica è soggetta ad allagamenti continui alle prime piogge. Si tratta in questo caso di un intervento che da sollievo nell’ immediato, ma che guarda anche al futuro, in maniera preventiva.

Come persona singola non potrò mai sostituirmi alle istituzioni – conclude Bizzarri -. Il mio obiettivo è però dare un segnale cosi come lo stanno dando altri in modi diversi, aiutare chi è meno fortunato di me in questa situazione ancora estremamente difficile, continuando a dare visibilità e a parlarne per sensibilizzare sull’urgenza di agire".