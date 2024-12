Alluvione: c’è un nuovo comitato: "Si inizi subito con la manutenzione"

Si sta formando un Comitato Alluvionati e Alluvionandi, nella Bassa, in seguito agli effetti del maltempo dello scorso ottobre, con l’allagamento di vaste zone tra Cadelbosco Sotto, Gualtieri, Castelnovo Sotto, Bagnolo, Novellara. Ed è già stata convocata una pubblica assemblea, per venerdì 27 dicembre alle 20,30 al bocciodromo di via Petrarca a Castelnovo Sotto. Il costituendo Comitato chiede alle autorità "di nominare un’unica figura responsabile, con nome e cognome, che sia referente per la gestione dell’emergenza a cui tutti, enti e privati cittadini, possono rivolgersi". Si chiede inoltre di "procedere velocemente alla pulizia degli alvei", al "drenaggio dei canali di bonifica, che sono vere e proprie casse di espansione già operative", "ripristinare immediatamente le strutture presenti (come le chiaviche) già presenti e non funzionanti per mancata manutenzione", oltre che di "iniziare il contrasto agli animali fossori".

Il nuovo Comitato si unisce ai gruppi di cittadini già attivi nella zona di Gualtieri e di Cadelbosco Sotto – Aria Buona e Aria Pulita – che nelle scorse settimane hanno avanzato a loro volta richieste di intervento alle autorità perché sul territorio locale venga garantita una maggiore sicurezza in caso di episodi di maltempo come quelli che si sono verificati lo scorso ottobre, con vaste zone allagate nella Bassa dopo il cedimento di tratti di argine del torrente Crostolo, del Canalazzo Tassone e del Cavo Cava.

a.le.