Alluvione, danni e contributi "A breve interventi sul rio Riazzolo"

Nel comune di Casalgrande saranno realizzati altri interventi di messa in sicurezza delle aree colpite in giugno da una bomba d’acqua che aveva causato molti disagi e danni ingenti con allagamenti a strade, abitazioni e in altri edifici. Tante le zone flagellate dal maltempo a Casalgrande e nelle sue frazioni.

"A quasi un mese – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi – dall’alluvione del 13 giugno che ha travolto il nostro comune, la situazione attuale nel territorio è sotto controllo: tutto questo grazie ai tempestivi sopralluoghi e interventi compiuti".

Impegnati nelle attività il primo cittadino Daviddi, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale con l’ufficio preposto di Reggio, i vigili del fuoco, la Protezione civile di Scandiano con l’associazione il Campanone, l’associazione volontari alpini di Casalgrande, i Vos (volontari della sicurezza).

"A tutti va formulato un ringraziamento infinito per l’operato fatto – sottolinea Daviddi –. Il quadro complessivo dei danni, dopo numerosi controlli, ci dice che hanno riguardato abitazioni civili, attività industriali e artigianali a Veggia, Sant’Antonino e in parte il centro del paese. Sul sito internet del Comune sono presenti le prime indicazione per accedere ad eventuali primi contributi per danni dovuti ad allagamenti o movimenti franosi. I lavori urgenti finora eseguiti, sia di ripristino che di prevenzione per altre calamità naturali, sono stati quelli su Rio Ripa a Dinazzano dove è stato ripristinato il corso d’acqua con il rifacimento degli argini. Le opere in corso attualmente sono quelle su Rio Rocca a Veggia dove c’è tantissima vegetazione che rallenta e in alcuni punti ferma addirittura l’acqua".

Il sindaco ha inoltre annunciato che a breve inizieranno pure i lavori sul Rio Riazzolo a Sant’Antonino: i tecnici stanno ancora operando per capire a quali punti dare priorità d’intervento, soprattutto per la prevenzione di altre emergenze provocate dal maltempo.

"Ricordiamo – sottolinea sempre Daviddi – che tutti i fondi per i lavori sono stanziati dalla Regione Emilia Romagna con la collaborazione della Bonifica dell’Emilia Centrale. Ulteriori aggiornamenti per la popolazione saranno dati periodicamente". In un primo momento, subito dopo le precipitazioni piovose, erano state numerose (anche sui gruppi social) le segnalazioni dei cittadini preoccupati e allarmati per le problematiche emerse dopo il nubifragio.

Matteo Barca