Alluvione di Lentigione: "Giustizia per i cittadini"

"Il Comune di Brescello ha depositato il ricorso in appello per essere al fianco dei cittadini che meritano giustizia per i gravissimi danni patiti. Un cammino giudiziale che prosegue a supporto del Comitato alluvionati di Lentigione". Il sindaco brescellese Carlo Fiumicino conferma l’intenzione di impugnare la sentenza di assoluzione al processo di primo grado, in tribunale a Reggio, che ha visto alla sbarra tre funzionari e dirigenti di AiPo, per l'alluvione del 12 dicembre 2017 a Lentigione. "Dopo oltre sette anni – aggiunge il sindaco – ritengo che i cittadini debbano essere risarciti per i danni materiali, ma soprattutto per essere stati colpiti nel cuore delle loro abitazioni, dei loro affetti e delle loro attività lavorative".

Via libera anche per il ricorso del Comitato di cittadini alluvionati, presieduto da Edmondo Spaggiari e assistito dagli avvocati Domizia Badodi e Giovanni Tarquini: "Crediamo – dichiarano i legali – che la sentenza sia da rivedere nella parte in cui esclude doveri di intervento e responsabilità omissive da parte degli imputati, in relazione alla mancata corretta manutenzione delle casse di espansione a monte di Lentigione. Occorre una perizia super partes: sia sugli effetti dei, pur accertati, cinquanta metri cubi al secondo in più che sono fuoriusciti dal letto del torrente Enza a causa di tale accertata mancata manutenzione, sia sugli aspetti, anche questi processualmente accertati, relativi alla mancata eliminazione della corda molle proprio nel punto dell’esondazione e agli effetti di tale omissione. Purtroppo il tempo non gioca a nostro favore ed è noto che la Procura stessa, pur dopo aver condotto una indagine approfondita e sostenuto le tesi di accusa, in sede di discussione finale ha chiesto ed ottenuto la assoluzione degli imputati, evitando di conseguenza di interporre appello. Tuttavia, la legge consente alle parti civili di proseguire in secondo grado, pur ai soli effetti risarcitori. E così faremo".

Antonio Lecci